Межвузовский IT-кампус в центре Нижнего построят к 2025 году

Строительство межвузовского IT-кампуса в центре Нижнего Новгорода завершится к 2025 году. Сейчас формируются земельные участки. Об этом сообщает проектный офис стратегии развития Нижегородской области.
Основная идея IT-кампуса в Нижнем Новгороде — сближение вузов, науки и бизнеса. Стоимость строительства предварительно оценивается в 20 миллиардов рублей.
«Реализация образовательных программ на базе IT-кампуса и создание уникального междисциплинарного и дуального образования, которое сможет дать качественный толчок развитию всей экосистемы подготовки специалистов в IT-сфере в стране. Это и есть суть проекта», — добавили в проектном офисе.
Сейчас одобрено федеральное финансирование в размере 60%, остальные средства выделит регион при участии инвесторов.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: АБ IQ
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.