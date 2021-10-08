Межвузовский IT-кампус в центре Нижнего построят к 2025 году

Основная идея IT-кампуса в Нижнем Новгороде — сближение вузов, науки и бизнеса. Стоимость строительства предварительно оценивается в 20 миллиардов рублей.

«Реализация образовательных программ на базе IT-кампуса и создание уникального междисциплинарного и дуального образования, которое сможет дать качественный толчок развитию всей экосистемы подготовки специалистов в IT-сфере в стране. Это и есть суть проекта», — добавили в проектном офисе.

Сейчас одобрено федеральное финансирование в размере 60%, остальные средства выделит регион при участии инвесторов.

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Фото: АБ IQ