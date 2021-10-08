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В парке «Швейцария» откроют две площадки для дрессировки собак

В нижегородском парке Швейцария благоустроили две площадки для выгула и дрессировки собак. Здесь установили — кинологические кольца, барьеры, балансиры, стойки и туннели.

 

 

Благоустройство от улицы Сурикова до Мызы продолжится до конца 2021 года, и только после этого жители города с питомцами смогут попасть в обновленный парк.

На песчаном покрытии установили — игровые столбики для собак, барьер-шины для аджилити, барьеры, тоннели и стойки для дрессировки, балансиры и другие снаряды. Они подходят для маленьких и больших собак.

«Так что парк готовится к встрече с опытными собаководами и любителями. Произойдет это после открытия парка на всем его протяжении. К этому времени будут разработаны специальные правила поведения в парке для посетителей с собаками», — говорится в сообщении.

Правила поведения вступят в силу после сдачи благоустроенной «Швейцарии» в эксплуатацию, что должно произойти в декабре 2021 года.

 

 

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Фото: Instagram парка

 

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