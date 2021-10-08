В парке «Швейцария» откроют две площадки для дрессировки собак

Благоустройство от улицы Сурикова до Мызы продолжится до конца 2021 года, и только после этого жители города с питомцами смогут попасть в обновленный парк.

На песчаном покрытии установили — игровые столбики для собак, барьер-шины для аджилити, барьеры, тоннели и стойки для дрессировки, балансиры и другие снаряды. Они подходят для маленьких и больших собак.