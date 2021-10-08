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Бабье лето в Нижнем подошло к концу. Дальше только холоднее?

Бабье лето в столице Приволжья подошло к концу — сегодня влияние антициклона начнет ослабевать. Дальше только холоднее? Вот прогноз синоптиков.

 

автор фото — Андрей Орехов

Наступающие выходные в Нижегородской области будут теплыми и солнечными. Самое время воспользоваться моментом и насладиться прогулкой по Нижнему Новгороду и его окрестностям.

В субботу, 9 октября, днем температура воздуха прогреется до +11 градусов, к вечеру похолодает до +4. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3 метра в секунду.

В воскресенье, 10 октября, днем столбики термометров покажут до +12 градусов, к вечеру похолодает до +6. Направление ветра сменится на юго-западное, а его порывы утихнут до 1,8 метров в секунду.

 

 

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