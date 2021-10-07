«Нижегородец» запускает первую станцию для электрокаров

12 октября на Московском шоссе открывается первая из 10 планируемых зарядных станций для электромобилей.
Автомобильный дилер «Нижегородец» и производитель зарядных станций для электромобилей TOUCH объединились, чтобы сделать электрозаправки доступней и удобней.
Новая станция отличается удобством расположения, совместимостью с различными брендами электромобилей, скоростью заряда и возможностью управления процессом с помощью мобильного приложения. С помощью него можно построить маршрут до станции, выбрать удобный способ оплаты и забронировать удобную заправку за 30 минут до начала.
Несколько фактов о заправке:
- два разъема
- мощность до 22 кВт
- защита от скачков напряжения и утечки тока
- скорость зарядки от 40 минут до 4 часов (в зависимости от автомобиля)
В ближайшем будущем в планах не только открытие еще нескольких таких станций, но и пополнение парка автомобилей «Такси Нижегородец» электрокарами.
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Фото: teleforum.ru
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