«Нижегородец» запускает первую станцию для электрокаров

Автомобильный дилер «Нижегородец» и производитель зарядных станций для электромобилей TOUCH объединились, чтобы сделать электрозаправки доступней и удобней.

Новая станция отличается удобством расположения, совместимостью с различными брендами электромобилей, скоростью заряда и возможностью управления процессом с помощью мобильного приложения. С помощью него можно построить маршрут до станции, выбрать удобный способ оплаты и забронировать удобную заправку за 30 минут до начала.

Несколько фактов о заправке:

два разъема

мощность до 22 кВт

защита от скачков напряжения и утечки тока

скорость зарядки от 40 минут до 4 часов (в зависимости от автомобиля)

В ближайшем будущем в планах не только открытие еще нескольких таких станций, но и пополнение парка автомобилей «Такси Нижегородец» электрокарами.

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Фото: teleforum.ru