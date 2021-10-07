«ВКонтакте» запустила аудиоэкскурсии по Нижнему Новгороду

Экскурсия доступна в аудио и текстовом формате.

Пользователи сервиса смогут прогуляться по Чкаловской лестнице, Александровскому саду и познакомиться с лучшими произведениями уличного искусства. Жители города найдут работы — Покраса Лампаса, Дмитрия Аске, Артема Филатова и Лены Лисицы.

Также на карте отмечены заведения, где можно заказать обед на вынос со скидкой до 20 процентов. «Шаги» подскажут, куда зайти за холодным кофе с гранатовым соком, сытными фрикадельками или легендарной шаурмой.

«Мы часто слышали, что «Шаги» мотивируют больше гулять по городу. Мы подумали: лучше, если это будет касаться не только родных мест, но и точек, куда можно отправиться как туристу. Потом добавили гастрономические путешествия — и все сложилось идеально», — добавил Антон Ягельницкий, руководитель направления «Здоровье ВКонтакте».

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