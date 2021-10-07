Подсветка Шуховской башни в Дзержинске переходит на зимнее расписание. Ее продлят на час

В Дзержинске подсветка Шуховской башни переходит на зимнее расписание. Она будет включаться на час раньше — увидеть ее можно будет с 19:00 и до 0:00. Об этом сообщает пресс-служба «Нижновэнерго».
автор фото — Андрей Орехов
Световая программа подсветки башни постоянно обновляется. Сейчас существует четыре варианта — «Триколор», «Ночь перед Рождеством», «Золото» и «Электра».
На площадку возле башни можно пройти свободно. Сейчас вход на площадку у башни открыт с 8:00 до 00:00 в выходные с перерывом на техническое обслуживание с 17:30 до 18:00. Подсветка работает — в пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни.
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Фото: Андрей Орехов
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