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Резидентские разрешения на парковку в Нижнем Новгороде начнут выдавать с 1 декабря

С 1 декабря в столице Приволжья начнется выдача парковочных разрешений для жителей домов, около которых организована платная парковка. Стоимость резидентского разрешения — 3 тысячи рублей в год. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

автор фото — Никита Духник

Оформить разрешение можно: в МФЦ, на сайте госуслуг или на портале parkovkinn.ru. Сейчас в мэрии идет согласование порядка и условий выдачи разрешений резидентам.

Кто может оформить резидентское соглашение:

  • собственники жилых помещений
  • проживающие на основании договора социального найма
  • зарегистрированные органами регистрационного учета по месту жительства
  • наниматели по договорам найма жилого помещения (от 1 года)

Парковка будет бесплатной с 20 до 8 часов в будни, а также в выходные и праздничные дни.

 

 

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