Резидентские разрешения на парковку в Нижнем Новгороде начнут выдавать с 1 декабря

Оформить разрешение можно: в МФЦ, на сайте госуслуг или на портале parkovkinn.ru. Сейчас в мэрии идет согласование порядка и условий выдачи разрешений резидентам.

Кто может оформить резидентское соглашение:

собственники жилых помещений

проживающие на основании договора социального найма

зарегистрированные органами регистрационного учета по месту жительства

наниматели по договорам найма жилого помещения (от 1 года)

Парковка будет бесплатной с 20 до 8 часов в будни, а также в выходные и праздничные дни.

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