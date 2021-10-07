Резидентские разрешения на парковку в Нижнем Новгороде начнут выдавать с 1 декабря

С 1 декабря в столице Приволжья начнется выдача парковочных разрешений для жителей домов, около которых организована платная парковка. Стоимость резидентского разрешения — 3 тысячи рублей в год. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
автор фото — Никита Духник
Оформить разрешение можно: в МФЦ, на сайте госуслуг или на портале parkovkinn.ru. Сейчас в мэрии идет согласование порядка и условий выдачи разрешений резидентам.
Кто может оформить резидентское соглашение:
- собственники жилых помещений
- проживающие на основании договора социального найма
- зарегистрированные органами регистрационного учета по месту жительства
- наниматели по договорам найма жилого помещения (от 1 года)
Парковка будет бесплатной с 20 до 8 часов в будни, а также в выходные и праздничные дни.
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