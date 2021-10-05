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Редкое поселение бронзового века нашли в Нижегородской области

В Нижегородской области — недалеко от села Акузово — археологи Института РАН нашли редкое поселение бронзового века с сохранившимися следами построек. Археологи собрали масштабную коллекцию артефактов — кремневые орудия, лепную керамику и изделия из бронзы.

 

Крупное поселение нашли при подготовке территории под строительство скоростной трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Всего специалисты Института археологии РАН нашли 25 объектов археологического наследия во Владимирской и Нижегородской областях и в Чувашии.

На площади около 9 тысяч квадратных метров раскопали 13 сооружений площадью до 200 квадратных метров. Постройки — наземные или с небольшим углублением. 

«Представители этой общности жили с середины второго тысячелетия по начало первого тысячелетия до н. э. в районе рек Оки, Клязьмы, в верхнем и среднем правобережном Поволжье», — отмечают специалисты.

Так, археологи обнаружили: около 150 целых сосудов и более 40 тысяч фрагментов керамики, кремневые орудия, изделия из бронзы. Кроме костей домашних животных, кости крупных рыб, каменные стрелы.

 

 

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Фото: архив пресс-службы госкомпании «Автодор».

 

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