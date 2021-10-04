В Нижнем планируют увеличить количество речных круизов

В России планируют в кратчайшие сроки разработать новую концепцию развития круизного туризма. На данный момент в России 67 морских портов, которые способны принимать более 11 миллионов туристов в год. По мнению экспертов, общее количество круизов можно увеличить в три раза.

Сейчас из Нижнего Новгорода речным транспортом можно попасть в 14 городов, среди которых: Ярославль, Москва, Ростов-на-Дону, Самара, Волгоград, Саратов, Казань, Козьмодемьянск, Кострома, Макарьев, Плес, Свияжск, Чебоксары и Углич.

Большой популярностью у туристов пользуются маршруты по Волге и ее притокам. Топ-3 — Москва (208 маршрутов), Нижний Новгород (84 маршрута) и Санкт-Петербург (76 маршрутов).

«Теплоходы есть, туристы есть и интерес всегда есть, но чисто технически не все получается. Нужно строить качественные причалы, укреплять берег, ставить крюки в бетонную стену, чтобы могли швартоваться суда, создавать всю систему для удобства. Было бы хорошо, если бы появились речные вокзалы в Нижнем Новгороде, Чкаловске, в Городце в Балахне, проводились дноуглубительные работы, регулирование уровня воды в реках. Этого очень не хватает», — добавила организатор экскурсий из Нижнего Новгорода Анна Вингурт.

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