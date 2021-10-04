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В Нижегородской области проверят систему оповещения. Сирены сработают 6 октября

6 октября в Нижегородской области пройдет ежегодная проверка системы оповещения населения. Старт тестирования — 10:43. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

 

Проверку системы проведут для того, чтобы оценить ее исправность и проинформировать нижегородцев о том, как работает оповещение населения при чрезвычайных ситуациях.

В течение одной минуты будет работать сигнал «Техническая проверка» — по громкоговорителям будет непрерывно звучать сирена.

«Такая проверка нужна для оценки исправности техники и информирования жителей о том, как происходит оповещение населения при чрезвычайных ситуациях», — добавили в департаменте.

 

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Фото: u24.ru

 

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