На участке дороги по улице Ильинской временно перекроют движение

Движение транспорта временно приостановят на участке дороги на улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Участок улицы перекроют на три недели.
В Нижнем Новгороде (из-за капитального ремонта дороги) с 02 октября (00:01 ) до 20 октября (23.59) будет временно приостановлено движение транспорта на участке улицы Ильинской напротив дома №16. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Специалисты просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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Фото: Википедия
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