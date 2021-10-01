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Институт развития городской среды проведет экскурсию по обновленной части Квартала 1833 года

Квартал 1833 года находится на участке между улицей Горького и Гранитным переулком. Часть квартала благоустроена в 2021 году методами тактического урбанизма по концепции, разработанной ИРГСНО. В обновленном пространстве появились тематические зоны с амфитеатром и столами для настольного тенниса.

 

Программа:

  • Руководитель ИРГСНО — Дарья Шорина — расскажет о временном благоустройстве части Квартала 1833 года и о дальнейшей судьбе этого места
  • Экскурсовод, журналист и градозащитник — Сергей Сипатов — расскажет о застройке этого места, людях, живших в квартале, а также о его значимости для современного Нижнего Новгорода

В обновленном пространстве появились тематические зоны — желтая, синяя, красная и зеленая. Вдоль улицы Горького появился газон и деревья, высаженные по форме утраченных зданий, а перед отелем «Кулибин» создана озелененная парковка. 

«В связи с ростом количества случаев заражения COVID-19, просим вас прийти на экскурсию в маске. Если накануне почувствуете себя плохо, отмените поход на экскурсию, останьтесь дома и вызовите врача», — отмечают организаторы.

Старт — 2 октября в 14:00. Необходима регистрация.

 

 

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