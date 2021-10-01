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Какой будет погода в первые дни октября в Нижнем? Вот прогноз синоптиков

В ближайшие выходные в Нижнем Новгороде будет облачно, но без дождей. Рассказываем, какой будет погода сегодня и на грядущих выходных.

 

автор фото — Алексей Шевченко

В выходные в столице Приволжья ожидается пасмурная погода.

В субботу, 2 октября, на целый день небо затянет тучами, небольшое прояснение ожидается только к ночи. С утра столбики термометров покажут +5. Днем воздух прогреется до +10 градусов, а вечером температура опустится до +7. Ветер придет с северо-запада со скоростью 2,6 метров в секунду.

В воскресенье, 3 октября, будет также пасмурно. К середине дня воздух прогреется до +11, к ночи столбики термометров опустятся до +4 градусов. К вечеру направление ветра сменится на северное и будет дуть со скоростью 1-2 метров в секунду.

На следующей неделе ожидается потепление до +15 градусов.

 

 

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