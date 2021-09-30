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В «Ухе Платона» пройдет цикл лекций о современном искусстве XX века

Первая лекция пройдет 5 октября. Культуролог и сотрудник Арсенала Римма Газе расскажет о современном искусстве. Тема первой встречи: история искусств от живописи в пещере Альтамира до абстрактных полотен Джексона Поллока.

 

В лектории «Ухо Платона» стартует цикл встреч о современном искусстве. Вместе с культурологом и сотрудником Арсенала — Риммой Газе гости пройдут цикл лекций — от художника к художнику XX века.

«На первой встрече построим маршрут через историю искусств от живописи в пещере Альтамира к абстрактным полотнам Джексона Поллока и дальше», — добавляет команда проекта.

5 октября

Время: 18:30

Место: улица Дунаева, 12

 

 

Запись на мероприятие в директ Instagram. Стоимость — 300 рублей, в день события — 400.

 

 

 

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