Праздничная подсветка украсит главную телебашню региона 29 сентября и 1 октября

29 сентября Нижегородский радиотелецентр отмечает свое 64-летие, а 1 октября отечественному телевидению исполняется 90 лет.

«Световое панно телебашни украсят узнаваемые графические изображения телевизионной тематики и текстовые поздравления», — добавил директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.

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Фото: Нижний800