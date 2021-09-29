Праздничная подсветка украсит главную телебашню региона 29 сентября и 1 октября

В центре Нижнего Новгорода на телебашне включится архитектурно-художественная подсветка 29 сентября и 1 октября. Об этом сообщает правительство региона.
29 сентября Нижегородский радиотелецентр отмечает свое 64-летие, а 1 октября отечественному телевидению исполняется 90 лет.
«Световое панно телебашни украсят узнаваемые графические изображения телевизионной тематики и текстовые поздравления», — добавил директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.
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Фото: Нижний800
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