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В Нижний придет долгожданное потепление. Вот какая погода ждет горожан на этой неделе — в прогнозе синоптиков

Рассказываем, какая погода ждет горожан — в прогнозе синоптиков. Спойлер: почти +17!

 

автор фото — Никита Духник

В понедельник, 27 сентября, весь день будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди.

Во вторник, 28 сентября, утром столбики термометров покажут +3, днем потеплеет до +9 градусов. Вечером и ночью ожидается похолодание до +2. Ветер ослабнет до 2 – 4 метров в секунду.

В среду, 29 сентября, утром будет облачно с прояснениями при температуре +7. Днем синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Воздух прогреется до +10 градусов. Вечером и ночью также будет пасмурно, температура воздуха опустится до +4. Ветер придет с севера со скоростью 1 – 2 метров в секунду.

Во второй половине недели в Нижегородскую область придет значительное потепление. 30 сентября температура воздуха днем составит +15. С 1 по 3 октября в области ожидается переменная облачность. Температура достигнет отметки в + 17 градусов днем и чуть ниже +10 в вечернее время.

 

 

 

 

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