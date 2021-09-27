Большой звездный зал открыли в Нижегородском планетарии

Большой звездный зал планетария оснастили высокотехнологичным оборудованием для проецирования видеопрограмм с разрешением более 4К. Кроме того, установили новый высококонтрастный каркасно-вакуумный купольный экран и новую многоканальную акустическую систему.

Отмечается, что впервые для российского планетария изготовили специальный кресла повышенного комфорта.

«Планетарий сможет демонстрировать полнокупольные фильмы и программы в еще более высоком качестве. Теперь это центр международного уровня», — написал Глеб Никитин.

Так, с 1 ноября в планетарии также стартует реконструкция малого зала «Астрономия».

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Фото: архив пресс-служб