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Нижегородским автомобилистам придется заплатить почти 100 тысяч за платную парковку в городе

Стали известно, сколько придётся заплатить за годовой абонемент на парковку в Нижнем Новгороде. Информация появилась на сайте «Парковочное пространство Нижнего Новгорода». 

Один месяц безлимитного пользования платными парковками будет стоить 12 041 рубль. Трехмесячный абонемент оценивается в 31 307 рублей, а годовой – в 96 330 рублей. 

Чтобы купить абонемент необходимо зарегистрироваться на сайте parkovkinn.ru, введя инициалы, электронную почту, номер телефона и пароль. Затем в специальных полях нужно указать номер машины и выбрать период времени. 

Большинство нижегородцев посчитало, что цены на абонементы неоправданно дорогие. В июне Нижегородстат сообщили, что средняя зарплата в городе составляет 38252 рубля. Это значит, что, месячный абонемент на парковку будет стоить 30% от средней зарплаты, а квартальный – 81%. Чтобы позволить себе годовой абонемент, рядовому нижегородцу придётся три месяца копить, ничего не тратя. 

Есть платных парковок в Нижнем Новгороде к 2022 году будет насчитывать 119 адресов. Сейчас водителям доступны автостоянки по 10 адресам в нагорной и заречной частях города, однако работают они в тестовом режиме.

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