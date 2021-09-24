Стало известно новое расписание электричек из Нижнего Новгорода в Бор

Дополнительные пригородные поезда будут ездить с 24 по 30 сентября. С Московского вокзала в Нижнем Новгороде и станции «Моховые горы» на Бору будут отправляться по 4 рейса в сутки. Сама поездка займет примерно 40 минут.

Так на данный момент выглядит новое расписание:

№ 6204 будет отправляться с Московского вокзала в 08:50, прибытие на «Моховые Горы» в 09:37;

№ 6211 будет отправляться с «Моховых Гор» в 11:00, прибытие в Нижний Новгород в 11:39;

№ 6220 будет отправляться с Московского вокзала в 12:27, прибытие на «Моховые Горы» в 13:07;

№ 6213 будет отправляться с «Моховых Гор» в 13:15, прибытие в Нижний Новгород в 13:54;

№ 6222 будет отправляться с Московского вокзала в 14:18, прибытие на «Моховые Горы» в 14:58;

№ 6215 будет отправляться с «Моховых Гор» в 15:06, прибытие на Московский вокзал в 15:45;

№ 6208 будет отправляться из Нижнего Новгорода в 20:35, прибытие на Бор в 21:15;

№ 6223 будет отправляться с Бора в 21:30, прибытие в Нижний Новгород в 22:10.

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