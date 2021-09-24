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Сквер «Первых маевок» восстановлен в Нижегородском парке «Швейцария»

Реконструкция сквера в закрытой части парка завершена. Об этом сообщили представители парка в Instagram.

В сквере заменили покрытие дорожек и установили бордюр из гранита. Со стороны проспекта Гагарина установили безбарьерный подъем, а на всей территории появилось архитектурное освещение, в особенности рядом с детскими площадками, и новые лавочки.

Подрядчик также занимается малярными работами и озеленением территории.

«Продолжается озеленение и вдоль парковой ограды высаживают розовые кусты. Всего по проекту благоустройства в парке будет высажено 30 577 лиственных кустарников», – рассказали представители «Швейцарии».

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