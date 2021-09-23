Нижегородцы назвали установку монумента Далю «памятникобесием»

Памятник создателю «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимиру Далю устанавливают на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Пост об этом появился в сети Facebook.
Владимир Даль жил в Нижнем Новгороде 10 лет с 1849 по 1859. Здесь он собирал материалы для будущего словаря.
Жители города неоднозначно отреагировали на появление очередного памятника на Верхневолжской набережной. Своими впечатлениями они поделились в сообществе «Нижний Новгород Nizhniy Novgorod - Объединяйся!» в Facebook.
«Кто-то может остановить это памятникобесие? Скоро по набережной будем ходить как по мемориальному кладбищу… Всех помянем…», – написал автор фотографии Денис Макаренко.
«Кладбище и есть… Все в прошлом – никакого будущего», – прокомментировал Андрей Санков.
«Предлагаю поставить памятник всем памятникам, остальные снести», – предложил Владимир Асман.
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Фото: Денис Макаренко, Facebook.com
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