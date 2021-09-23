Более 20 общественных пространств благоустроили в Нижнем Новгороде

Благоустройство 23 территорий завершено в Нижнем Новгороде. Обновление пространств происходило в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Уже сегодня нижегородцы смогут посетить три благоустроенных локации в Сормовском районе: сквер «Сосны», Юбилейный бульвар и сквер на Юбилейном бульваре. В Автозаводском районе завершили работы на сквере Славы. В Московском районе благоустроили скверы по улице Куйбышева, имени 50-летия Победы и «Выставка цветов».
В Канавинском районе преобразились территории у озера Сортировочное и вдоль домов по улице Болотникова, в сквере Чкалова и у ДК имени Ленина.
Четыре локации облагородили в Ленинском районе: сквер в Трамвайном переулке, сквер имени Луначарского, сквер возле ДК «Красная Этна» по улице Премудрова и территория вокруг Силикатного озера.
Скверам имени Нестерова и по улице Яблоневой в Нижегородском районе подарили новую жизнь. В Советском районе облагородили скверы на пересечении Бекетова и Нартова.
В Приокском районе масштабной реконструкции подверглись территории по улице Пятигорской, сквера у НИИС имени Седакова и Лесного массива от дома № 6 по улице 40 лет Победы до проспекта Гагарина.
Изначально в плане было благоустроить 33 локации в Нижнем Новгороде. Недавно стало известно, что от благоустройства парка Кулибина пришлось отказаться из-за проблем в проектно-сметной документации.
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Фото: Никита Духник
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