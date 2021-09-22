Памятник пожарным-спасателям установят в Нижнем Новгороде

Монумент будет установлен на бульваре около транспортной развязки улица Ларина – проспект Гагарина. Сейчас рабочие залили основание скульптуры, а возле нее уложили песок и щебень. Скоро начнется укладка брусчатки.

Скульптурный ансамбль будет символизировать три исторических эпохи: царская Россия, времена Великой Отечественной войны и современность.

«Он будет состоять из трех бронзовых фигур: пожарных-спасателей периодов царского времени, Великой Отечественной войны и современности. Проект реализуется по инициативе регионального Совета ветеранов пожарных-спасателей, и все желающие могут принять активное участие в создании памятника», – пояснил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области Михаил Чирков.

Благоустройство бульвара происходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь также пройдут канализационные работы и озеленение территории.

«Вместе с обновлением бульвара идет прокладка канализационного коллектора. На сегодняшний день нам освободили участок, и мы вышли на работы. Закончить планируем в начале октября, сейчас завершаем устройство покрытия, скоро начнем ставить малые архитектурные формы и озеленение», – рассказал глава Приокского района Роман Ухабин.





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Фото: https://vestinn.ru