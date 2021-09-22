Нижний Новгород попал в десятку самых дождливых городов России

Аналитики сервиса «Яндекс.Погода» опубликовали данные метеонаблюдений за десять лет и подсчитали среднее количество октябрьских дней, в которые шел дождь. Так, октябрь в столице Приволжья стал одним из самых дождливых месяцев среди городов-миллионников России.
В Нижнем Новгороде октябрь обычно довольно дождливый — в среднем десять дней за месяц идут дожди. По этому показателю столица Приволжья занимает седьмое место среди российских городов с населением более миллиона человек.
В Нижнем Новгороде дожди не очень интенсивные: за октябрь выпадает примерно 66 мм осадков — около 6,4 мм за один дождь, что близко к среднему по миллионерам.
«Людям всегда интересно, будет ли дождь. От этого зависит, как одеться, брать ли зонт и стоит ли вообще идти на улицу. На эти вопросы отлично отвечает карта осадков, которая показывает перемещение дождевых облаков. Составлять карту осадков вместе с нами может любой человек, сообщая нам о дожде через сайт или мобильное приложение», — отметил руководитель группы метеопрогнозирования сервиса «Яндекс. Погода».
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