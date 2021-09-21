Благоустройство семи общественных пространств к 800-летию Нижнего Новгорода почти завершено

На части территории Стрелки продолжаются работы по мощению и установке освещения. Другая часть пространства уже открыта для горожан: от собора Александра Невского до металлических пакгаузов.

На Окской набережной обустраивают проход под Канавинским мостом. Благоустройство прибрежного пространства вдоль улицы Советской продолжится в 2022 году.

На Нижегородской ярмарке вместо кованого забора устанавливают парапет. В ближайшее время на территории ярмарки появятся новые статуи и детская площадка.

В Александровском саду, где летом открылась сцена-ракушка, укладывают пешеходные дорожки, монтируют уличное освещение и облицовывают лестницы. Пространство будет полностью открыто к ноябрю текущего года.

Над реконструкцией набережной Федоровского сейчас трудятся почти 400 рабочих. Здесь необходимо установить лестницы, замостить террасы, установить освещение и малые архитектурные формы. На территории набережной появится «Парк 800-летия», поэтому работы затянулись до ноября 2021 года.

Недавно на Гребном канале отреставрировали судейскую вышку с прилегающей к ней территории. На данный момент здесь ведутся работы по покраске защитным слоем деревянных трибун и других подобных элементов. Компания «Горстрой» установила теневые навесы, уличные тренажеры и лежаки.

Не одна из этих площадок еще не была принята комиссией. По словам представителей «Центра 800», сначала должны быть завершены все запланированные работы на территории.

«Приемка площадок будет возможна только после того, как приедут и будут установлены все малые архитектурные формы, а также будут устранены все замечания», – рассказали представители организации.

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Фото: Правительство Нижегородской области