Нижегородские архитекторы не одобрили план развития села Новинки

Незастроенные территории села Новинки собираются развивать. Мастер-план был представлен на заседании архитектурного совета 22 августа, однако проект сочли недоработанным.
Одна из проблем территории – дефицит социальных объектов. Архитектурно-планировочное решение нового микрорайона предполагает появление организаций повседневного спроса: кафе, парикмахерские, продуктовые магазины. Кроме того, в селе появится свой деловой квартал с офисами и малыми предприятиями.
Члены архитектурного совета посчитали, что проекту недостает многоуровневых парковок и планов по озеленению территории. Их также смущает точечная застройка квартала. В итоге пришли к выводу о том, что представленный проект следует доработать согласно замечаниям и предложениям членов совета.
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Фото: СЗ НО «Дирекция по строительству»
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