Нижегородские архитекторы не одобрили план развития села Новинки

Одна из проблем территории – дефицит социальных объектов. Архитектурно-планировочное решение нового микрорайона предполагает появление организаций повседневного спроса: кафе, парикмахерские, продуктовые магазины. Кроме того, в селе появится свой деловой квартал с офисами и малыми предприятиями.

Члены архитектурного совета посчитали, что проекту недостает многоуровневых парковок и планов по озеленению территории. Их также смущает точечная застройка квартала. В итоге пришли к выводу о том, что представленный проект следует доработать согласно замечаниям и предложениям членов совета.

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Фото: СЗ НО «Дирекция по строительству»