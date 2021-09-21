Рельефную территорию Почаинского оврага превратят в террасный парк в Нижнем Новгороде

Общественное пространство создадут за 1,6 миллиард рублей. Средства на строительство обеспечит инфраструктурный кредит из федерального бюджета. Это решение было принято в рамках заседания постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Чтобы начать благоустройство территории, необходимо предварительно провести работы по инженерному укреплению склонов. Кроме того, планируется реконструировать коллектор дождевой канализации. Финансирование предусмотрено на 2022 и 2023 годы.
Террасный парк представляет собой общественное пространство, являющееся естественной составной частью рельефа местности. Такие территории отличаются динамикой пространственных композиций. Террасные парки отсылают нас в прошлое – времена эпохи Возрождения и барокко. Они были особенно характерны для итальянского садово-паркового искусства.
Развитие территории входит в матер-план редевелопмента Започаинья, которым занимается ООО «Ленгипрогор». Они также планируют восстановить исторический рынок на дне оврага.
«Этот рынок здесь действительно был, и мы понимаем: если в овраге появится жизнь, придут и люди. Тогда место станет безопасным и комфортным для жителей и одновременно останется тем самым историческим Почаинским оврагом, а не застроенным новыми объектами, как неоднократно планировалось», — отметила руководитель АБ «Рождественка» Наринэ Тютчева.
Более того, по словам Юрия Мочалкина – директора госдепартамента финансов, Нижегородской области из федерального бюджета предоставлена бюджетный кредит в размере 1 млрд рублей. Его решено направить на актуализацию проектной документации на строительство двух станций метро в Нижнем Новгороде.
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Фото: ООО «Ленгипрогор», АБ «Рождественка»
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