Рельефную территорию Почаинского оврага превратят в террасный парк в Нижнем Новгороде

Чтобы начать благоустройство территории, необходимо предварительно провести работы по инженерному укреплению склонов. Кроме того, планируется реконструировать коллектор дождевой канализации. Финансирование предусмотрено на 2022 и 2023 годы.

Террасный парк представляет собой общественное пространство, являющееся естественной составной частью рельефа местности. Такие территории отличаются динамикой пространственных композиций. Террасные парки отсылают нас в прошлое – времена эпохи Возрождения и барокко. Они были особенно характерны для итальянского садово-паркового искусства.

Развитие территории входит в матер-план редевелопмента Започаинья, которым занимается ООО «Ленгипрогор». Они также планируют восстановить исторический рынок на дне оврага.

«Этот рынок здесь действительно был, и мы понимаем: если в овраге появится жизнь, придут и люди. Тогда место станет безопасным и комфортным для жителей и одновременно останется тем самым историческим Почаинским оврагом, а не застроенным новыми объектами, как неоднократно планировалось», — отметила руководитель АБ «Рождественка» Наринэ Тютчева.

Более того, по словам Юрия Мочалкина – директора госдепартамента финансов, Нижегородской области из федерального бюджета предоставлена бюджетный кредит в размере 1 млрд рублей. Его решено направить на актуализацию проектной документации на строительство двух станций метро в Нижнем Новгороде.

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Фото: ООО «Ленгипрогор», АБ «Рождественка»