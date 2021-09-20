В Нижегородской области пройдет гастро-фест «Арзамасский трактирщик»

Гастро-фест пройдет на территории Арзамаса впервые. На фестивале гости смогут попробовать — сушное «Арзамасская скоблянка», суп-калью (прообраз современных рассольников), кулебяку, луковые оладьи и многое другое.

Традиционные блюда, характерные для Арзамасского края представят больше 20 кафе и ресторанов. Дегустация пройдет в парке культуры и отдыха имени Гайдара с 12:00 до 18:00.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels