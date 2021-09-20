В Нижегородской области пройдет гастро-фест «Арзамасский трактирщик»

2 октября в Нижегородской области пройдет гастрономический фестиваль — «Арзамасский трактирщик». Гости смогут попробовать аутентичные блюда арзамасской кухни в атмосфере трактира XIX века.
Гастро-фест пройдет на территории Арзамаса впервые. На фестивале гости смогут попробовать — сушное «Арзамасская скоблянка», суп-калью (прообраз современных рассольников), кулебяку, луковые оладьи и многое другое.
Традиционные блюда, характерные для Арзамасского края представят больше 20 кафе и ресторанов. Дегустация пройдет в парке культуры и отдыха имени Гайдара с 12:00 до 18:00.
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Фото: pexels
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