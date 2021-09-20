Потепление до +14 и дожди: синоптики рассказали о погоде на эту неделю в Нижнем

По прогнозам синоптиков, дождливая погода продлится до конца недели.

Так, в понедельник и вторник температура воздуха будет держаться на отметке — максимум +7 градусов днем и до +4 — ночью. В среду столбики термометров покажут до +11 градусов. Самым теплым днем недели станет — четверг — до +14.

В пятницу, 24 сентября, днем воздух прогреется до +10. К выходным обещают похолодает до +10 в дневные часы и до 7 градусов тепла ночью.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.