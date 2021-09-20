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Потепление до +14 и дожди: синоптики рассказали о погоде на эту неделю в Нижнем

Наступившая неделя порадует нижегородцев небольшим потеплением, но при этом на улице будет по-осеннему дождливо и пасмурно. К середине недели синоптики обещают до +14 градусов. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Погода».

 

автор фото — Никита Духник

По прогнозам синоптиков, дождливая погода продлится до конца недели.

Так, в понедельник и вторник температура воздуха будет держаться на отметке — максимум +7 градусов днем и до +4 — ночью. В среду столбики термометров покажут до +11 градусов. Самым теплым днем недели станет — четверг — до +14.

В пятницу, 24 сентября, днем воздух прогреется до +10. К выходным обещают похолодает до +10 в дневные часы и до 7 градусов тепла ночью.


 

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