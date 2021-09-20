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Умирающая от рака нижегородка ищет новый дом для своих животных

Создательница приюта для животных Тамара Логинова просит неравнодушных жителей приютить ее животных. Об этом женщина сообщила в программе «Кстати».

 

Выйдя на пенсию, Тамара Федоровна решила посвятить свою жизнь спасению животных. Она организовала приют в своем доме. Всего под ее опекой было около 70 питомцев, однако соседи никогда не жаловались на неприятный запах или шум.

В последние годы Тамара Федоровна боролась с онкологией, сейчас заболевание на последней стадии. Так как ей осталось мало дней, она боится, что без ее заботы животные останутся на улице.

«Оставить животных совершенно не с кем. Мне осталось, ну, самое большее - 4 дня. Я уже две недели не кушаю. У меня непроходимость. У меня даже вода не проходит. Поэтому я обращаюсь к вам. Я обращаюсь к вам, люди. Будьте добры. Вот так со мной получилось,» – поделилась пенсионерка.

Благодаря волонтерам большинство четвероногих друзей нашли новые семьи. Осталось несколько кошек и собак.

Желающие приютить животных могут обратиться к волонтеру Ангелине по номеру телефона 8 987 552 77 30.

 

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Фото: pexels

 

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