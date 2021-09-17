Сквер со старейшим фонтаном открылся в Нижнем Новгороде после реконструкции

Мэр рассказал, что раньше это место в центре Канавинского района было в запущенном состоянии: не было ни пешеходных тропинок, ни освещения. Теперь пространство стало гораздо более комфортным.

«Это знаковое для канавинцев место долгое время было в запустении, здесь не было нормального освещения и устроенных дорожек. Теперь в сквере появились новые благоустроенные дорожки, которые обрамляют высаженные вдоль них кустарники. По периметру сквера установили парковые качели с видом на фонтан, а также лавочки, урны и новое освещение», – поделился Юрий Шалабаев.

Особое внимание будет уделено историческому фонтану в сердце сквера, так как он является объектом культурного наследия. В следующем году ему предстоит капитальный ремонт.

Еще летом этого года в этом же районе благоустроили сквер им. Чкалова. Теперь в нем появилась зона для активного отдыха.

Градоначальник также успел проверить ход работ в сквере Интернационалистов в Нижегородском районе. На данный момент пространство готово более чем на 80%.

«У нас возникли трудности с заказанным ограждением, которое пришло в ненадлежащем состоянии, поэтому этот вид работ пришлось на время приостановить. Сейчас ждём новые комплектующие, которые скоро должны поступить. Остальные работы – устройство дорожек, качелей, арт-объект «Силуэты», высадка новых деревьев и кустарников, посев газона уже завершены», – рассказал представитель подрядной организации.

Мэр Нижнего Новгорода особо отметил то, что пространства, проходящие благоустройство, получаются разными. Все из-за того, что учитываются особые потребности жителей разных районов города.

«Пространства получаются разными, и это радует. Разными они получаются по той причине, потому что жители полностью вовлечены и в процесс обсуждения проекта, и в контроль, за ходом благоустройства. Где-то есть запрос на детские площадки, где-то на спорт, где-то на тихую зону, озелененную, где-то жители просят оставить все как есть», – поделился Юрий Шалабаев.







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Фото: пресс-центр администрации Нижнего Новгорода