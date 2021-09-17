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Стало известно, когда движение по Борскому мосту будет ограничено

Из-за ремонтных работ старый мост из Нижнего Новгорода в Бор перекроют 20 сентября. Для движения автомобилей оставят одну полосу. Об этом рассказали в ГУАД.

 

Ремонтировать будут мост по всей длине – 1,6 километров, а также 550 метров подъезда к нему. Рабочие будут заниматься фрезеровкой и асфальтированием в течение недели как в дневные, так и ночные часы. Движение транспорта на этот период будет ограничено до одной полосы.

Когда будет закончен ремонт полотна проезжей части, начнутся работы на всех 17 стыковочных зонах с деформационными швами только в ночное время. Все реставрационные работы будут завершены за 35 дней.

Напомним, что мост был построен в 1965 году. Последний раз капитальный ремонт на нем проводился почти 14 лет назад – в 2007.


 

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Фото: travelblognn.ru

 

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