Новый светофор заработает на Нижегородской площади Горького с 20 сентября

После благоустройства сквера Горького здесь появилось больше пешеходов. Тем не менее, пешеходный переход от площади Горького до Дома Связи на Большой Покровской остался нерегулируемым. Это небезопасно и неудобно как для пешеходов, так и для водителей. В час пик на участке образуются пробки. Власти прислушались к жалобам нижегородцев и решили установить светофор.

«Сейчас светофорный объект работает в режиме мигания желтым светом, проводится его наладка. В полном объеме светофор будет включен 20 сентября», — пояснили в департаменте.

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Фото: pexels