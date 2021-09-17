Пасмурно и дождливо: синоптики рассказали о погоде на конец недели в Нижнем

В субботу, 18 сентября, днем будет пасмурно и дождливо. Атмосферное давление будет на уровне 758-762 миллиметров ртутного столба. Днем воздух прогреется до +8, к вечеру похолодает до +5. Ветер будет дуть с востока со скоростью 3 метра в секунду. Ночных заморозков пока не ожидается, столбики термометров не опустятся ниже +2.

В воскресенье, 19 сентября, вероятны осадки, в дневные часы столбики термометров покажут +6, в вечерние — +5. Ветер усилится до 4,2 метров в секунду.





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