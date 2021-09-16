Две нижегородки поборются за звание самой сексуальной девушки России

Номинантками в этом году стали актриса Мария Лисовая и модель Наталья Водянова, которая не покидает список 100 самых горячих девушек России с 2016 года. Сейчас она занимает 59 место. Мария опережает ее на несколько позиций, находясь на 44 строке рейтинга.

Проголосовать за фаворитку можно на сайте журнала «MAXIM» до 28 октября. Голосующим будут предложены сформированные случайным образом пары девушек, из которых нужно будет выбрать одну.

«Избиратель! Перед тобой 100 самых сексуальных женщин страны. Прямо сейчас тебе предстоит принять одно из самых трудных, но в то же время важных решений, если не во всей жизни, то в этом году точно! Выбирай самую сексуальную среди красивых и самую красивую среди сексуальных! И смотри не перепутай! Эти выборы ты точно не захочешь пропустить!», – сообщается на сайте издания.

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Фото: Instagram @maria_lisovaya_official