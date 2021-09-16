В Ковалихинском сквере установили памятник Максиму Горькому

В Нижнем Новгороде в Ковалихинском сквере открыли памятник Максиму Горькому. Скульптура писателя — восстановленная работа Андрея Кикина в бронзе.
Высота обновленного памятника — около трех метров. Скульптор Алексей Щитов смог создать из бронзы точную копию скульптуры Горького работы Андрея Кикина.
Отмечается, что автор — Андрей Кикин— задумывал создать трехметровую скульптуру писателя из бронзы, но началась Великая Отечественная война и работа была выполнена из гипса.
Кроме того Юрий Шалабаев рассказал о том, что в будущем скульптуру украсит художественная подсветка, а на территории вокруг будут высажены цветы.
В церемонии открытия скульптуры принял участие правнук писателя — Максим Пешков.
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Фото: социальные сети
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