В Ковалихинском сквере установили памятник Максиму Горькому

Высота обновленного памятника — около трех метров. Скульптор Алексей Щитов смог создать из бронзы точную копию скульптуры Горького работы Андрея Кикина.

Отмечается, что автор — Андрей Кикин— задумывал создать трехметровую скульптуру писателя из бронзы, но началась Великая Отечественная война и работа была выполнена из гипса.

Кроме того Юрий Шалабаев рассказал о том, что в будущем скульптуру украсит художественная подсветка, а на территории вокруг будут высажены цветы.

В церемонии открытия скульптуры принял участие правнук писателя — Максим Пешков.





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Фото: социальные сети