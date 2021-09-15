Никитин анонсировал начало отопительного сезона в Нижнем. Вот когда в домах станет теплее

В Нижнем по-осеннему холодно — в ночное время температура воздуха опускается гораздо ниже +10 градусов. Когда в домах нижегородцев наконец станет теплее? Начало отопительного сезона уже анонсировано!
-
Фото: Shutterstock.com
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартует со среды, 15 сентября. Губернатор Глеб Никитин поручил главам МСУ досрочно приступать к началу отопительного сезона.
«Планировалось начать отопительный сезон позже, но поступает много жалоб, и ясно, что морозить людей нельзя. Надо такие решения принимать оперативно. Сейчас будут подключаться и жилые дома, в том числе в Нижнем Новгороде», — добавил губернатор.
В первую очередь отопление включат в детских и медицинских учреждениях, учебных заведениях, многоквартирных жилых домах, общественных зданиях и на промышленных предприятиях.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.