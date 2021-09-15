Никитин анонсировал начало отопительного сезона в Нижнем. Вот когда в домах станет теплее

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартует со среды, 15 сентября. Губернатор Глеб Никитин поручил главам МСУ досрочно приступать к началу отопительного сезона.

«Планировалось начать отопительный сезон позже, но поступает много жалоб, и ясно, что морозить людей нельзя. Надо такие решения принимать оперативно. Сейчас будут подключаться и жилые дома, в том числе в Нижнем Новгороде», — добавил губернатор.

В первую очередь отопление включат в детских и медицинских учреждениях, учебных заведениях, многоквартирных жилых домах, общественных зданиях и на промышленных предприятиях.





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