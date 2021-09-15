Вокруг Нижегородской ярмарки убрали металлический забор

К 800-летию Нижнего Новгорода территория ярмарки преобразилась. После благоустройства пространства было принято решение о сносе металлической ограды, установленной вокруг ярмарки в 90-ые годы. Об этом сообщается на странице ИРГСНО в Instagram.
Территория Нижегородской ярмарки стала полностью открытой — вокруг общественного пространства демонтировали забор. Он был установлен в 90-е годы и не представлял никакой исторической ценности.
По линии снесенного ограждения со стороны улицы Советской сохраняется озеленение и подпорная стенка, которую отремонтируют в ближайшее время.
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Фото: сообщество «ВКонтакте» «Институт развития городской среды»
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