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Вокруг Нижегородской ярмарки убрали металлический забор

К 800-летию Нижнего Новгорода территория ярмарки преобразилась. После благоустройства пространства было принято решение о сносе металлической ограды, установленной вокруг ярмарки в 90-ые годы. Об этом сообщается на странице ИРГСНО в Instagram.

 

Территория Нижегородской ярмарки стала полностью открытой — вокруг общественного пространства демонтировали забор. Он был установлен в 90-е годы и не представлял никакой исторической ценности.

По линии снесенного ограждения со стороны улицы Советской сохраняется озеленение и подпорная стенка, которую отремонтируют в ближайшее время.


 

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Фото: сообщество «ВКонтакте» «Институт развития городской среды»

 

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