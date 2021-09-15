Вокруг Нижегородской ярмарки убрали металлический забор

Территория Нижегородской ярмарки стала полностью открытой — вокруг общественного пространства демонтировали забор. Он был установлен в 90-е годы и не представлял никакой исторической ценности.

По линии снесенного ограждения со стороны улицы Советской сохраняется озеленение и подпорная стенка, которую отремонтируют в ближайшее время.





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Фото: сообщество «ВКонтакте» «Институт развития городской среды»