Количество мест ограничено: посетители Нижегородской «Швейцарии» вынуждены парковаться на газонах

Специалисты считают, что в данной ситуации сработал «спровоцированный спрос». Так как парковка у парка бесплатная, больше людей захочет приехать на собственном автомобиле. Тем не менее, мест не всегда хватает на всех, особенно когда в парке проводятся масштабные мероприятия.

«Так работает спровоцированный спрос: администрация города дает понять людям, что они могут воспользоваться бесплатной парковкой, и люди едут в парк на машинах. Мест всем желающим не хватает, а нарушителей никто не штрафует», – считают активисты.

Единственным правильным решением участники «Городских проектов» называют создание платной парковки, а также организацию дополнительной полосы для общественного транспорта.

«Первое — парковки вдоль парка должны быть платными, а нарушителей правил парковки надо штрафовать, причем всех. Второе — у людей должна быть достойная альтернатива личным автомобилям, поэтому на проспекте Гагарина нужны выделенные полосы для общественного транспорта», – убеждены урбанисты.

Не все подписчики сообщества согласны с такими выводами. Некоторые уверены, что платные парковки лишь усугубят ситуацию.

«Парковка сделана ужасно, это факт. И внедрение платной парковки ситуацию не улучшит, просто потому что сама парковка от этого не изменится», – считает Прокофий Андреев.

«Проблема всего города, что нигде не думают про парковочные места. Хотя при желании вдоль парка можно было сделать достаточно парковочных мест. А виноваты всегда водители и "крутитесь как хотите"», – высказался Александр Котов.





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Фото: сообщество «Городские проекты в Нижнем Новгороде» «ВКонтакте»