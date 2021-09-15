Глеб Никитин рассказал о старте расширения метро в Нижнем Новгороде

Развивать Нижегородский метрополитен начнут уже в текущем 2021 году. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Глеб Никитин поделился новостью в своем Instagram.
Марат Хуснуллин отметил, что программа вышла проработанной и комплексной.
«Принято решение по таким сложным проектам, которые вы обозначали, как метро в Нижнем Новгороде, была хорошая комплексная программа подготовлена, по метро в Челябинске принято решение, дорабатываем вопрос по Красноярску», – отчитался Марат Хуснуллин.
Никитин подтвердил, что регион готов начать реализовывать проект по расширению метрополитена.
«Корректировку проекта продления метрополитена и подготовку территорий для будущего строительства мы готовы начать уже в этом году», – поделился губернатор.
Никитин также считает, что развивать метро в Нижнем Новгороде просто необходимо для комфортной жизни горожан.
«Этого решения ждали десятки тысяч нижегородцев. Именно развитие метрополитена мы видим как основу новой комфортной маршрутной сети нижегородской агломерации. Регион готов к возобновлению проекта», – сказал Глеб Никитин.
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Фото: pexels
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