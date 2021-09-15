Глеб Никитин рассказал о старте расширения метро в Нижнем Новгороде

Марат Хуснуллин отметил, что программа вышла проработанной и комплексной.

«Принято решение по таким сложным проектам, которые вы обозначали, как метро в Нижнем Новгороде, была хорошая комплексная программа подготовлена, по метро в Челябинске принято решение, дорабатываем вопрос по Красноярску», – отчитался Марат Хуснуллин.

Никитин подтвердил, что регион готов начать реализовывать проект по расширению метрополитена.

«Корректировку проекта продления метрополитена и подготовку территорий для будущего строительства мы готовы начать уже в этом году», – поделился губернатор.

Никитин также считает, что развивать метро в Нижнем Новгороде просто необходимо для комфортной жизни горожан.

«Этого решения ждали десятки тысяч нижегородцев. Именно развитие метрополитена мы видим как основу новой комфортной маршрутной сети нижегородской агломерации. Регион готов к возобновлению проекта», – сказал Глеб Никитин.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels