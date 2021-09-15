В Нижнем Новгороде открывается первый в России региональный офис AliExpress

В Нижнем Новгороде открывают первый в России региональный офис AliExpress — центр поддержки покупателей и продавцов. Компания планирует трудоустроить 400 нижегородцев и откроет около 300 дополнительных удаленных рабочих мест для соискателей из других городов.
AliExpress Россия полностью обновляет службу поддержки покупателей и продавцов, открывая собственный центр поддержки. Центр занимает 1500 квадратных метров, а на его территории расположился комфортный офис и центр обучения персонала.
Сотрудники нового центра займутся поддержкой покупателей и продавцов маркетплейса AliExpress.
«Мы хотим сделать взаимодействие с нашей площадкой кратно лучше, и для этого открываем центр поддержки, с помощью которого более 700 человек смогут в онлайн-режиме помогать нашим клиентам», – комментирует вице-президент по клиентскому сервису AliExpress Россия Нэлла Орлова.
Новый офис компании расположен в бизнес-пространстве Фабрика 6, на улице Нартова, 6.
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Фото: архив организаторов
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