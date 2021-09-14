В Нижнем Новгороде реконструируют площадь Революции перед железнодорожным вокзалом в 2022 году

По словам Глеба Никитина, в ближайшее время пространство очистят от мусора и приведут в порядок внешний вид остановки общественного транспорта у Московского вокзала. Более масштабные работы стартуют немного позже, а закончат их в 2022-м году.

Концепция предполагает замену мощения у железнодорожного вокзала, создание озелененных зон отдыха, установку малых архитектурных форм и навигационных стендов. Кроме того, подрядчику предстоит оборудовать ливневку, подсветку зданий, обновить Гордеевский пятачок и подземный тоннель.





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Фото: Среда800