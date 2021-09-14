Разрушенные павильоны метро реконструируют в Нижнем Новгороде

На месте старых демонтированных павильонов метро появятся новые, крытые козырьками. Об этом сообщил в своем Instagram губернатор области Глеб Никитин.
Суд постановил снести входные группы 11 павильонов. В их число входят «Двигатель Революции», «Ленинская» и «Пролетарская». Из-за этого теперь вход в подземку оказался открыт и незащищен от дождя и снега. Власти приняли жалобы нижегородцев во внимание и сообщили, что вместо полуразрушенных павильонов будут установлены новые, с современной крытой конструкцией.
Пока не известно, как будут выглядеть новые козырьки, так как проект еще находятся на стадии разработки. После его согласования начнется поиск источника финансирования и проведение торгов.
«Определяются их архитектурные решения и источник финансирования», – уточнили в правительстве региона.
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Фото: pexels
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