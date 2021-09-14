Появилась интерактивная карта с символами и пасхалками Нижнего

На карте также спрятаны символы: Нижнего Новгорода, Владивостока, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Саратова, Уфы, Воронежа, Казани, Москвы, Омска, Самары, Ставрополя, Челябинска, Екатеринбурга, Краснодара, Перми, Санкт-Петербурга и Тюмени. Создатели изобразили на виртуальной карте не только символы и арт-объекты городов, но и оставили множество отсылок к массовой культуре и мемам.

До 30 сентября пользователям предлагают выбрать город и найти на карте пять главных символом. 5 октября портал объявит победителей (тех, кто отыскал больше всего достопримечательностей каждого города) и подарит призы.







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