Урбанисты раскритиковали проект скейт-парка со скалодромом на Гребном канале в Нижнем

Строительство скейт-парка со скалодромом началось в Нижнем Новгороде. Специалисты некоммерческой организации «Городские проекты», созданного урбанистом Ильей Варламовым, раскритиковали идею в одноименном сообществе «ВКонтакте».
Строящиеся объекты станут частью огромного физкультурно-оздоровительного комплекса, сдача которого запланирована на 2023 год. Скалодром строится под открытым небом. Из-за климатических условий в регионе, посетить его можно будет только 3-4 теплых месяца в году. Урбанисты опасаются, что объект будет не рентабельным, так как в эти тёплые месяцы опытные скалолазы уезжают в горы.
«Спортсмены-скалолазы говорят, что уличный скалодром в нашей полосе — вещь бесполезная: его можно использовать только в течение 3-4 теплых месяцев, когда большинство опытных скалолазов обычно уезжают на скалы», — рассказали специалисты.
По мнению общественников, проектировщикам стоило предусмотреть возможность создания площадки для драйтулинга. В таком случае объект был бы востребован вне зависимости от уличной температуры.
«Скалодром стоило проектировать с возможностью проведения тренировок с ледовыми инструментами при ледолазании и драйтулинге, что позволило бы использовать объект круглогодично», — считают активисты.
Участники «Городских проектов» считают, что комплекс может стать обременением для регионального бюджета. Он вряд ли будет коммерчески успешным из-за короткого сезона лазанья на улице. Общественники уверены, что на этапе проектирования следовало советоваться со спортсменами, а не ставить их перед фактом.
«Коммерческая успешность построенного скалодрома сомнительная из-за короткого сезона лазанья на улице. А без самоокупаемости велика вероятность получить еще один обременяющий муниципальный или региональный бюджет объект, от которого при этом будет мало толку для профильного спорта», – считают общественники.
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Фото: сообщество «Городские проекты в Нижнем Новгороде» «ВКонтакте»
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