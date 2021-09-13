Урбанисты раскритиковали проект скейт-парка со скалодромом на Гребном канале в Нижнем

Строящиеся объекты станут частью огромного физкультурно-оздоровительного комплекса, сдача которого запланирована на 2023 год. Скалодром строится под открытым небом. Из-за климатических условий в регионе, посетить его можно будет только 3-4 теплых месяца в году. Урбанисты опасаются, что объект будет не рентабельным, так как в эти тёплые месяцы опытные скалолазы уезжают в горы.

«Спортсмены-скалолазы говорят, что уличный скалодром в нашей полосе — вещь бесполезная: его можно использовать только в течение 3-4 теплых месяцев, когда большинство опытных скалолазов обычно уезжают на скалы», — рассказали специалисты.

По мнению общественников, проектировщикам стоило предусмотреть возможность создания площадки для драйтулинга. В таком случае объект был бы востребован вне зависимости от уличной температуры.

«Скалодром стоило проектировать с возможностью проведения тренировок с ледовыми инструментами при ледолазании и драйтулинге, что позволило бы использовать объект круглогодично», — считают активисты.

Участники «Городских проектов» считают, что комплекс может стать обременением для регионального бюджета. Он вряд ли будет коммерчески успешным из-за короткого сезона лазанья на улице. Общественники уверены, что на этапе проектирования следовало советоваться со спортсменами, а не ставить их перед фактом.

«Коммерческая успешность построенного скалодрома сомнительная из-за короткого сезона лазанья на улице. А без самоокупаемости велика вероятность получить еще один обременяющий муниципальный или региональный бюджет объект, от которого при этом будет мало толку для профильного спорта», – считают общественники.





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Фото: сообщество «Городские проекты в Нижнем Новгороде» «ВКонтакте»