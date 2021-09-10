Музейный трамвай снова поедет по Рождественской после техобслуживания в Нижнем Новгороде

Трамваев серии КМ осталось всего два: один из них в Нижнем, другой в Москве. Вагон является музейным экспонатом, но на 800-летие города было принято решение пустить его по маршруту №11. Изначально планировалось, что ездить по старейшим улицам города трамвай будет только в праздничные дни, однако по просьбе горожан его работу продлили до конца августа.

В начале сентября вагон вернули в депо, чтобы провести техобслуживание. Если состояние ретротрамвая будет это позволять, его снова поставят на рельсы.

«Ретровагон серии КМ за время работы на ул. Рождественской перевез около 2,5 тыс человек. В связи с тем, что вагон является музейным экспонатом и не подходит для постоянной эксплуатации, он возвращен в депо приписки для проведения детального осмотра и проведения полного технического обслуживания. В случае, если при осмотре специалисты не выявят значительных проблем, то будет прорабатываться вопрос о возвращении вагона на туристический маршрут», – пояснил Юрий Шалабаев.

Ранее нижегородцы жаловались, что музейный трамвай постоянно стоит. Его движение по улице Рождественской часто было затруднено из-за водителей, которые по старой привычке парковались на рельсах. По этой улице уже давно не проходят регулярные маршруты. Бороться с проблемой пришлось с помощью эвакуаторов.

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Фото: сообщество «Регион-52 | Нижний Новгород» «ВКонтакте»