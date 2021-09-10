Названия двух остановок изменили в Нижнем Новгороде

Два остановочных пункта переименовали в Нижнем Новгороде: «Тобольские казармы» и «Улица Трудовая». Об этом говорится в постановлении на сайте городской администрации.
Изменение названий в первую очередь связано с потребностью в актуализации наименований остановок общественного транспорта. Теперь остановка на проспекте Гагарина, называвшаяся «Тобольские казармы», будет переименована в «Аквапарк». Скоро здесь откроется самый большой в России аквапарк – «Океанис». Остановочный пункт переименовали для удобства нижегородцев, которые будут добираться до комплекса на городском транспорте.
На Большой Печерской изменению подверглась трамвайная остановка «Улица Трудовая». Ее новое название – «Университет имени Добролюбова».
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Фото: pexels
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