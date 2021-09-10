Со дна Волги достали находку из XVI века в Нижегородской области

Ядро обнаружили в селе Работки Нижегородской области, где дайверы исследуют речное дно уже 5 дней. Несколько веков назад в Работках останавливались купцы, возившие свои товары на Нижегородскую ярмарку. Местные легенды гласят – места возле Работок в прошлом слыли разбойными, здесь часто грабили и уничтожали купеческие суда.

«Наша комплексная экспедиция со специалистами ИА РАН начата с разведки дна при помощи гидролокатора и подводных металлодетекторов. Они позволяют определить место затонувших объектов. Сложность работ в этом месте обусловлена плохой видимостью под водой - не более полуметра и сильным течением. Каждый день дайверы делают несколько погружений на дно реки и уже подняли огромное количество металлических предметов, которые представляют в основном предметы жизнедеятельности людей», – рассказали участники экспедиции.

После обследования нескольких квадратных километров акватории Волги, дайверы обнаружили в илистых отложениях дня старинное ядро. Обнаружить его удалось при помощи металлодетектора.

В 16 веке Русь вела борьбу с Казанским ханством. В 1548 году Иван Грозный выступил на восток, дорога пролегала через село Работки. Передвигаться к Казани было решено по льду Волги, но он не выдержал натиска тяжелой артиллерии. Снаряды провалились под лед. Этому происшествию дали название «Работкинский инцидент».

«Когда царь… прибыл на остров Работку, вся Волга покрылась водою: лед треснул, снаряд огнестрельный провалился и множество людей погибло», – писал Н. М. Карамзин.

Участники экспедиции продолжают поиски следов «инцидента».

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Фото: сообщество «Дайвинг клуб подводного плавания ДИВО» «Вконтакте»