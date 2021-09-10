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Умер ректор ректор ННГАСУ Андрей Лапшин. Ему было 48 лет

В возрасте 48 лет умер ректор Нижегородского строительного университета и профессор Андрей Лапшин. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

 

Андрей Лапшин умер в ночь на 10 сентября 2021 года. По предварительной информации у него оторвался тромб.

Он проработал в ННГАСУ более 20 лет, из них более 7 лет — в должности ректора. Андрей Александрович родился 20 июля 1973 года в рабочем поселке Тонкино Горьковской области. В 1995 году закончил Горьковский инженерно-строительный институт имени Чкалова. 

Педагогическую деятельность в ННГАСУ начал в 2000 году. С августа 2013 года был назначен исполняющим обязанности ректора ННГАСУ. В марте 2014 года Андрей Лапшин был избран и утвержден ректором.

О времени прощания с Андреем Александровичем сообщат позже.

Редакция «НН.Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Андрея Лапшина.

 

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