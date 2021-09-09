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В ходе раскопок в Нижегородской области археологи нашли деревянную мостовую XVIII века

В центре Арзамаса (в районе гостиного и мучного рядов) археологи раскопали многовековую мостовую XVIII века. Кроме того, группа обнаружила рвы Арзамасской крепости, кладбище второй половины XVII века и каменные формы.

 

Сейчас группа под руководством Олега Бытковского продолжает раскопки. Отмечается, в городе ведутся работы по реконструкции ливневой канализации, но перед этим культурные слои почвы проверяют археологи.

Сотрудники тамбовского Межрегионального центра археологических исследований раскопали в центральной части Арзамаса часть деревянной мостовой XVIII века. Кроме того, были обнаружены каменные формы, рвы Арзамасской крепости, бусины и кладбище второй половины XVII века.

 

 

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Фото: Археология Тамбовской равнины, «ВКонтакте»

 

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